В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает наделить регионы правом предоставлять компаниям инвестиционный налоговый вычет (льгота по налогу на прибыль в обмен на инвестиции в капитальные вложения) при инвестициях в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

Законопроект № 397458-8 уже появился в думской базе.

Сейчас регионы вправе предоставить компаниям инвестиционный налоговый вычет в размере не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства.

Предлагается ввести инвестиционный налоговый вычет в размере не более 25% суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость основного средства, при реализации инвестиционных проектов, одной из сторон в котором является исполнительный орган региона.

"В состав вычета включаются только капитальные затраты (создание, приобретение, модернизация основных средств), осуществленные в рамках реализации инвестиционного проекта, но не более 25% от их общего объема", - говорится в пояснительной записке. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет, начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Вычет будет действовать для компаний, включенных в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо в отношении инвестиционного проекта, соответствующего критериям, которые установит правительство.

Участники СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений) не будут вправе применять данный инвестиционный налоговый вычет.

В пояснительных материалах говорится, что произвести оценку сокращения доходов бюджетов субъектов РФ не представляется возможным, потому что право на применение инвестиционного налогового вычета регионы устанавливают самостоятельно.