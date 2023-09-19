Аграрии юга РФ обеспокоены продолжающимся ростом цен на топливо. Обзор

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на топливном рынке России продолжается. К решению проблемы подключились правительство РФ и ФАС, ведут работу власти "на местах". Однако на фоне проведения сельхозработ ситуация вызывает беспокойство. О росте цен на юге страны, формировании запасов и мерах, принимаемых властями, рассказали опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Топлива на всех не хватит?

Как сообщил "Интерфаксу" замгубернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, в настоящее время в регионе имеется в наличии около 27 тыс. тонн дизтоплива, что составляет 36% от потребности в сентябре-ноябре и около 2 тыс. тонн автомобильного бензина (22% необходимого).

"Приобретение ГСМ продолжается. Организована "горячая линия" по приему от сельхозтоваропроизводителей сигналов о дефиците топлива. В случае фактического дефицита ГСМ для проведения сельхозработ можно обратиться на "горячие линии", - отметил Рачаловский.

Он добавил, что для решения вопроса налажено оперативное взаимодействие с Минпромэнерго области и топливными компаниями.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, несмотря на стабильную работу АЗС, спрос на бензин и дизельное топливо в регионе остается высоким.

"Отмечается периодически повышенный спрос на АЗС вдоль трассы М-4 "Дон", а также в отдельных населенных пунктах. Вопрос решается оперативно, организуется подвоз. Остается высоким спрос на дизельное топливо, в связи с чем обеспеченность некоторых АЗС составляет один день, и организовывать его подвоз необходимо на постоянной основе", - сообщил Савельев.

Он добавил, что проблемы с удовлетворением повышенного спроса на моторное топливо возникли из-за планового ремонта на Астраханском газоперерабатывающем заводе (филиал ООО "Газпром переработка"), увеличения потребления в связи с ростом трафика автотранспортных средств, следующих через регион, а также в связи с сезонным повышением потребности аграриев.

"В настоящее время поставки на АЗС осуществляются регулярно. Все нефтебазы области имеют достаточный запас топлива. Правительство Ростовской области держит данный вопрос на контроле", - подчеркнул Савельев.

Согласно данным Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра при краевом Минсельхозе, на 15 сентября для проведения сельскохозяйственных работ в регионе имеется в наличии 29,872 тыс. тонн дизельного топлива (62% от потребности) Поступило дизельного топлива с начала года 185,162 тыс. тонн. При этом в конце августа в наличии было 30,45 тыс. тонн, или 70% от потребности.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края "Интерфаксу" сообщили, что на сегодняшний день аграрии получают топливо путем заключения договоров с компаниями.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в телеграм-канале, что власти республики направили ряд предложений в правительство РФ с целью урегулирования процесса ценообразования на топливо.

"Наша основная задача сейчас - поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ", - отметил Аксенов.

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "Интерфаксу" сообщили, что аграрии региона обеспечены топливом в необходимом объеме. "Сельхозпредприятия и региональные поставщики закупают ГСМ напрямую у Волгоградского нефтеперерабатывающего завода с Волгоградской нефтебазы (ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" - ИФ), которая стабильно работает. Региональные поставщики на текущую дату выполняют свои обязательства по поставке ГСМ аграриям для проведения уборочных работ и осеннего сева. Кроме того, у предприятий АПК есть определенный запас топлива в имеющихся мощностях хранения", - сказал представитель комитета.

Проблемы с обеспеченностью топливом аграриев отмечают в Карачаево-Черкесии.

"Что касается обеспечения аграриев дизтопливом, то ситуация сложная, но мы ее решаем. Пока проблем с поставками и простоев в республике не было. Для решения вопроса была достигнута договоренность с компанией "ЛУКОЙЛ" о том, что они будут отпускать топливо нашим аграриям в первоочередном порядке. Это позволяет избежать срывов в проведении полевых работ", - сообщил "Интерфаксу" начальник отдела механизации и земледелия Минсельхоза КЧР Руслан Бирабасов.

Он добавил, что сельхозтоваропроизводители республики обеспечены топливом на ближайшие 20 дней.

Более благоприятная ситуация, по информации властей, складывается в Кабардино-Балкарии и Дагестане.

"Уборка в Кабардино-Балкарии проходит штатно, перебоев с поставками топлива нет. По информации топливных компаний, запасы горюче-смазочных материалов имеются в необходимом количестве и пополняются в плановом режиме. Планируем в оптимальные агротехнические сроки завершить уборочную кампанию и начать сев озимых культур", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минсельхоза КБР Светлана Самченко.

В министерстве энергетики и тарифов Дагестана "Интерфаксу" сообщили, что аграрии республики не испытывают дефицита дизельного топлива.

"В настоящее время сложности с ритмичностью поставок топлива в Республику Дагестан не наблюдается, в том числе и поставок дизельного топлива для нужд аграриев", - сказал представитель министерства.

Цены все выше

По данным Краснодарстата, стоимость дизельного топлива в регионе на 13 сентября составляла 61,13 рубля за литр, тогда как на 6 сентября равнялась 60,07 рубля за литр, а в конце августа - 59,25 рубля за литр. Самая высокая цена в крае зафиксирована в Новороссийске: 64,95 рубля за литр по данным на 13 сентября (неделей ранее она составляла 61,49 рубля, а на 30 августа - 60,74 рубля).

По данным Волгоградстата, цена за литр дизтоплива в регионе с начала июля выросла на 8%, до 60,79 рублей по состоянию на 11 сентября.

В Минсельхозе Астраханской области "Интерфаксу" сообщили, что в начале июля цена за тонну дизельного топлива составляла 57,7 тыс. рублей, а уже в конце августе - 75,6 тыс. рублей. И рост цен продолжается.

"В мелком опте дизтопливо, по последним данным, стоит 78,2 тыс. рублей за тонну", - сообщил "Интерфаксу" замначальника отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Ярослав Штонда.

Анализируемые данные показали, что самая высокая стоимость ДТ на Юге России наблюдается в Крыму. Так, по данным Крымстата, с начала июля цена на дизельное топливо в республике выросла на 20%, с 59,25 рубля за литр (данные на 3 июля) до 71,26 рубля на 11 сентября. А с начала осени - на 9% (на 28 августа цена литра дизтоплива составляла 65,37 рубля).

В Кабардино-Балкарии, по данным Cеверо-Кавказстата, средняя цена на дизтопливо в августе выросла на 9,8%, до 59,98 рубля за литр.

Пока наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Карачаево-Черкесии. По данным подразделения Северо-Кавказстата по республике, в июле средняя цена на дизельное топливо здесь составляла 55,73 рубля за литр. В августе его стоимость выросла на 7%, до 59,61 рубля за литр. При этом с начала года рост стоимости дизельного топлива превысил 10%. Однако в сентябре динамика роста цен замедлилась: на 11 сентября стоимость одного литра ДТ составила 59,65 рубля, увеличившись с начала месяца на 0,7%.

"Ситуация с ценами на топливо в Карачаево-Черкесии стабилизировалась. Вторую неделю мы практически не отмечаем роста цен", - сообщил "Интерфаксу" начальник отдела механизации и земледелия Минсельхоза республики Бирабасов.

Аграрии обеспокоены, но надежду не теряют

Разумеется, рост цен вызывает обеспокоенность у сельхозтовапроизводителей. Они возлагают надежды на власти и регуляторов рынка и надеются на стабилизацию рынка.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Агрокомплексе им. Ткачева", ситуация с ростом цен и обеспечением аграриев топливом напряженная. "При этом "Агрокомплекс" регулярно и своевременно информирует об этом сельхозведомства на всех уровнях, а также проводит биржевые оптовые закупки ГСМ по раннее созданным механизмам. Рассчитываем на поддержку в этом вопросе со стороны профильных госструктур и скорейшую стабилизацию рынка нефтепродуктов РФ", - сообщили в компании.

Главный агроном ООО "СХП Радуга" (Ростовская область, Заветинский район) Алексей Лесик рассказал "Интерфаксу", что на осенние полевые работы хозяйству необходимо еще порядка 120 кубометров дизеля. По его данным, надежда на снижение цен в скором времени есть.

"Недавно нам привезли дизельное топливо из Татарстана по цене 85 рублей за литр. Воронеж предлагает топливо по такому же ценнику. Пока ситуация не улучшается, но от поставщиков поступает информация, что, возможно, дизельное топливо станет дешевле", - сказал Лесик.

Владелец АО "Аксайское" (Волгоградская область) Виктор Левкин сообщил "Интерфаксу", что проблем с топливом сейчас нет, его приобрели заранее, но вызывает обеспокоенность рост себестоимости сельхозпродукции.

"С какой себестоимостью в будущий год зайдем? Вот это более актуально для аграриев. Зерно падает вниз по цене, а горючее растет. Сейчас крестьяне начнут прикидывать: а зачем мне продавать пшеницу? Надо тонну отдать за одну тонну солярки. Вот в этом, думаю, проблема", - сказал Левкин.

По данным председателя сельхозкооператива "Агрофирма "Согратль" (Дагестан) Абдурахмана Чураева, цены на дизельное топливо продолжают расти, и сейчас в республике можно приобрести межсезонное дизтопливо по цене 74 рубля за литр, летнее - по 70 рублей.

"Пока всё дорожает, есть сложности с закупом в связи с ограниченностью (предложения - ИФ) продукта. Мы сделали закуп ДТ евро-3 по цене 73,8 рубля за литр", - добавил он.

Директор селекционно-семеноводческого участка "Мастер-Семя" (Астраханская область) Артем Соколов считает, что в области цены на топливо выросли не столь сильно в сравнении с другими регионами Юга РФ. "Мы не ощутили существенных проблем, с запасами топлива никаких сложностей нет", - сообщил он "Интерфаксу".

Отсутствие дефицита отмечает и директор ООО "Агрорис" (Астраханская область) Вачаган Хечоян. "У нас надежные поставщики, так что эта ситуация отразилась (на нас - ИФ) только потому, что топливо подорожало, но пока справляемся", - сказал он "Интерфаксу".

Однако гендиректор астраханского ООО "МАПС" Алексей Карнаухов отмечает, что ситуация с ценами на топливо сказывается на деятельности предприятия критическим образом.

"Конечно, подорожание дизтоплива на нас отразилось. Если оно дорожает, то растут наши расходы. Для нашего предприятия ситуация критичная. У нас товар социальной направленности, у него маржинальность невысокая, бюджет предприятия жесткий. И если топливо уже на 30% подорожало, то это отражается на каждом килограмме продукции", - сказал Карнаухов.

Он отметил, что для приобретения топлива по нынешним ценам предприятие вынуждено брать кредиты и "убирать (урожай - ИФ) любой ценой".

"По моим личным ощущениям, ситуация стабилизируется и будут приняты новые правила, возможно, уменьшат НДПИ, введут экспортную пошлину, чтобы защитить внутренний рынок от внешних воздействий, но это не быстро. Надеюсь, с годами всё разрешится, но пока (проблема - ИФ) будет развиваться, мы будем нести убытки", - добавил Карнаухов.