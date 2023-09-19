Тува начала субсидировать владельцев АЗС в ожидании снижения цен

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Тувы начинает предоставлять субсидии владельцам АЗС, чтобы те снизили цены на топливо, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.

"Речь идет о марках (бензина - ИФ) Аи-92 и Аи-95, а также солярке. По соглашению (с региональный Минтопэнерго - ИФ) предпринимателям за каждый литр, проданный по сниженной цене, будет выплачено по три рубля из республиканского бюджета. Соглашение временное, пока на топливном рынке страны ситуация не стабилизируется и цены на бензин и дизель не начнут снижаться. Согласно прогнозам, это должно произойти в начале октября", - отметил Ховалыг.

Он добавил, что власти также намерены помогать предпринимателям заключать договоры с оптовыми поставщиками топлива в Хакасии, чтобы у них не возникало проблем с отгрузкой.

Ранее власти Тувы, как и других регионов, обратили внимание на продолжающийся рост цен на топливо. Так, по их данным, бензин Аи-95 на тувинских заправках в среднем за неделю, с 31 августа по 7 сентября, подорожал на 1,07 рубля, до 61,31 рубля за литр.

По данным Минтопэнерго Тувы, причин роста цен на бензин было несколько: сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, стремление производителей горючего продавать ГСМ за рубеж, ориентация НПЗ на выпуск топлива для сельского хозяйства для завершения уборочной кампании.