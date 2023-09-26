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Проект бюджета на трехлетку могут внести в Госдуму 29 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на ближайшие три года планируется внести в Госдуму 29 сентября, сообщили в Совете Федерации.

Как отметила пресс-служба верхней палаты парламента, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел заседание Экспертного совета при комитете, на котором обсуждалась подготовка предложений к парламентским слушаниям "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

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"Сенатор отметил, что эти парламентские слушания являются "нулевым чтением" бюджета, по сути запуская процесс его рассмотрения. Проект бюджета одобрен правительством РФ и будет внесен в Государственную Думу 29 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

"Уже сейчас мы можем оценить общие параметры будущего бюджета. В 2024 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета более чем на 20% к уровню 2023 года. При этом дефицит должен сократиться с 3 трлн до 1,6 трлн рублей", - сказал Артамонов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил сенатор, бюджет снова, как и в предыдущие два года, будет непростой, но уже можно говорить о росте экономической активности, чему в значительной степени способствовала стимулирующая бюджетная политика с широким спектром мер поддержки бизнеса.

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