В Роспотребнадзоре не видят оснований для разговоров о приближении катастрофы с COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нет оснований говорить о том, что в ближайшее время может наступить катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в РФ, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если сопоставлять заболеваемость на 37-й неделе прошлого года, то регистрировалось 370 тыс. за неделю случаев коронавирусной инфекции, а за 37-ю неделю этого года чуть более 11 тыс. Поэтому, понятно, что масштабы абсолютно не сопоставимые. Поэтому, если сравнивать заболеваемость прошлого года (...), темпы абсолютно не такие, чтобы говорить о том, что в ближайшее время нас ждет какая-то катастрофа", - сказала Горелов на пресс-конференции в четверг.

Говоря о структуре заболеваемости, он уточнил, что "у нас в настоящий момент все разновидности омикрона". Так, в РФ присутствует подвариант коронавируса "кракен", "арктур", "эрис". При этом варианта "пирола" в России еще нет.

Он также отметил, что, несмотря на увеличение числа заболевших, не увеличивается нагрузка на стационары и скорую помощь, что говорит о том, что "инфекция протекает как сезонная респираторная инфекция, что является очень благостным моментом".

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, опубликованным во вторник, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что в России в настоящий момент не планируется вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. "В настоящее время вводить ограничительные меры, такие, как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - сообщили в пресс-службе ведомства.