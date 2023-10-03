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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 14%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю с 25 сентября по 1 октября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 13,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 30 человек, заразившихся коронавирусом.

В период с 18 по 24 сентября сообщалось об увеличении заболеваемости на 22,3%, было зарегистрировано 24 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост восьмую неделю подряд.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 2 556 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по России.

С 25 сентября по 1 октября выздоровели 13 513 человек, или на 30,9% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Хроника 09 января 2020 года – 03 октября 2023 годаПандемия коронавируса
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