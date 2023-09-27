Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Большетроицкое

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского горокруга.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он также сообщил, что в результате обстрела повреждено одно частное домовладение - "посекло крышу".

Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор не видит оснований для введения всеобщего масочного режима в РФ

Суд удовлетворил иск о возврате Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Еще 23 британских подданных подпали под российские санкции

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги в 35 городах России

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

Маршал Хафтар в Москве обсудил отношения между Ливией и Россией

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы для ЕГЭ в 2024-2025 учебном году

Что произошло за день: вторник, 26 сентября

Апелляционный суд утвердил 19 лет колонии Навальному по делу об экстремизме

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Дума 26 октября намерена рассмотреть проект федерального бюджета РФ в I чтении

Медведев сообщил о принятии в ВС РФ более 325 тыс. человек в январе-сентябре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });