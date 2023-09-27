Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Большетроицкое

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского горокруга.

"Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он также сообщил, что в результате обстрела повреждено одно частное домовладение - "посекло крышу".

Оперативные и аварийные службы работают на месте.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.