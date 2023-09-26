В Белгородской области за сутки были обстреляны семь районов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области за минувшие сутки были обстреляны семь районов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Наибольшее число обстрелов пришлось на Шебекинский городской округ, три человека пострадали.

"Под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 8 прилетов. Один из снарядов прилетел в дорожное полотно, взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. Есть пострадавшая, пассажирка автомобиля, - у женщины легкая контузия, от госпитализации отказалась. В результате обстрела повреждены 7 частных домовладений, 4 автомобиля и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - написал глава региона.

При повторном обстреле города часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий.

"Пострадали двое сотрудников. Женщина с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Второй пострадавший - мужчина, поздно вечером самостоятельно обратился за медицинской помощью. На территории предприятия повреждения получили три производственных помещения и один автомобиль", - уточнил Гладков.

По селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских и 8 минометных снарядов. Пострадавших нет.

По информации губернатора, есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент ЛЭП восстановлена.

"По селу Муром выпущено три минометных снаряда, вследствие чего произошло возгорание сухой травы на площади в 230 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. Один из инфраструктурных объектов связи в Муроме атакован с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет", - сообщил Гладков.

Также в Шебекинском округе в районе поселка Батрацкая Дача сбит БПЛА противника. Последствий на земле нет. По селу Середа и МАПП "Шебекино" выпущено 15 и 9 минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе в результате артобстрела ВСУ пострадали две местные жительницы.

"Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Уразово - установлено 15 прилетов. Есть двое пострадавших: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - отметил губернатор.

По его информации, в Уразово различные повреждения получили 4 частных домовладения: выбиты окна, разрушены хозпостройки, посечены кровля и забор, повреждены линия электропередачи и газопровод. Кроме того, под минометный обстрел попало село Карабаново, зафиксировано два "прилета". Обошлось без пострадавших и разрушений.

Грайворонский городской округ подвергся атакам беспилотников самолетного типа.

"В селе Антоновка сбит один беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В районе села Ивановская Лисица сбито 7 БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал. Посечен один легковой автомобиль", - уточнил глава региона.

Кроме того противник обстрелял окраины хутора Байрак и села Козинка, установлено 3 и 2 "прилета" соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка - 4. Пострадавших и разрушений нет. В селе Таврово сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Крутой Лог после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении.

В Борисовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок, зафиксировано 10 минометных снарядов и 4 гранатометных выстрела. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе по хутору Старый и окраине хутора Киселев выпущено 6 и 5 минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Ракитянском районе над селом Зинаидино системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий, информируют власти.