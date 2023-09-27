Песков отверг попытки возложить ответственность за расширение НАТО на Москву

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, в которых та возложила ответственность за расширение НАТО на президента России Владимира Путина, и напомнили о многочисленных волнах приближения военной инфраструктуры альянса к российской границе и предложении РФ к западным странам обсудить ситуацию и выйти на подписание документа.

Бывшая госсекретарь США, обратившись к российскому президенту по имени, заявила, что он сам виноват в расширении НАТО.

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить с ног на голову и подменить понятия. Конечно, здесь следует напомнить госпоже Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, напомнить подмену понятий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил казус с подменой понятий, происшедший много лет назад, когда Клинтон преподнесла главе МИД РФ Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, которая должна была символизировать "перезагрузку" отношений, однако в написании была допущена ошибка, и слово звучало как "перегрузка". "Понятно, конечно, что это, наверное, непреднамеренная ошибка, хотя и весьма говорящая сама по себе", - добавил Песков.

И продолжил: "Что касается последовательности действий президента Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон все-таки многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение президента Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа, проект которого был, кстати говоря, приготовлен российской стороной, и решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать".

По словам Пескова, здесь совершенно ясным становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается.