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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО для глобальной стабильности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Турция, как показал вильнюсский саммит НАТО, продолжит оставаться сильным партнером альянса в решении общих проблем безопасности, включая географическое расширение блока, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Турция активно участвует в противостоянии возникающим вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО. В будущем Турция продолжит оставаться верным союзником и важнейшим партнером в новых инициативах альянса", - написал он в статье для журнала Middle East Eye.

Он добавил: "Турция считает, что расширение альянса является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире".

При этом чиновник пояснил, что Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против конкретной страны, а для того, чтобы превратить альянс во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности".

Алутн заявил, что Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, "крайне важно находиться в западном лагере".

"Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу. Ее постоянное участие жизненно важно для безопасности континента", - написал он.

Чиновник заверил, что "Анкара будет и впредь оставаться партнером НАТО в решении общих проблем альянса", добавив, что это будет осуществляться "в соответствии с требованиями ее национальной безопасности".

НАТО Турция
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