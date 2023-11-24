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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Кремле раскритиковали идею НАТО о создании "военного шенгена"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Идея НАТО о создании "военного шенгена" - это нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия и говорит о нежелании прислушиваться к озабоченностям РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую. Это ничто иное как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", - сказал Песков журналистам, комментируя идею НАТО о создании "военного шенгена".

"Подобные заявления подчёркивают, что в Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям, и в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности. То есть они говорят о своей безопасности в ущерб нашей", - отметил он.

В этой связи Песков подчеркнул, что именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к российской границе, а не наоборот.

"Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры. НАТО движется в сторону нас. Это не может не вызывать нашу обеспокоенность и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков НАТО Европа
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