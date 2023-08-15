РФ прекратит поставку запчастей странам, передавшим российское оружие Украине

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответных мер на передачу российской и советской военной техники Украине прекращает поставку запчастей недружественным странам и отзывает лицензии у ремонтных предприятий, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В частности, у предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского/советского производства. Например, у ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на ремонт вертолетов типа "Ми", - заявил Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

"Также приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах", - сказал глава ФСВТС.

Он отметил, что ведомство внимательно следит за фактами передачи российской военной продукции в третьи страны и принимает меры, "влияющие не только на военно-техническое сотрудничество с недобросовестным покупателем, но и на выстраивание отношений на политическом уровне".

"Напомню, что любая поставка продукции военного назначения за рубеж возможна только после предоставления покупателем сертификата конечного пользователя, в соответствии с которым импортер, в том числе берет на себя обязательства не передавать полученную продукцию в третьи страны без официального согласия российской стороны", - заявил Шугаев.