ФСВТС назвала незаконным реэкспорт российского (советского) вооружения рядом стран Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России встревожены реэкспортом рядом стран на Украину вооружений российского и советского производства.

"Большую тревогу продолжает вызывать бесконтрольность поставок западного оружия, а также незаконно реэкспортируемого из различных безответственных государств российского (советского) вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на "черных рынках", потворствуя распространению международного терроризма и экстремизма", - говорится в заявлении ФСВТС, распространенном в субботу.

Как говорится в сообщении, "одновременно отмечаем разумный прагматизм и резистентность наших традиционных партнеров, убедившихся в надежности и высокой эффективности российских вооружения и военной техники".