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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Путин предложил стабилизировать цены на топливо по опыту рынка удобрений

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно применять механизмы, аналогичные уже используемым при регулировании экспорта удобрений, предложил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но, тем не менее, большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и все", - сказал он.

Он отметил, что даже после введения запрета на экспорт бензина и дизеля 21 сентября, и несмотря на снижение цен на бирже, в рознице стоимость АИ-92 продолжила расти - с 49,7 рубля за литр (на 21 сентября) до 51,5 рубля за литр (на 26 сентября).

"Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в этих других звеньях, потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен. То же самое касается сельхозпроизводителей", - заявил президент.

Он предложил вице-премьеру Александру Новаку плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность.

"Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт, - это понятно. Они свою работу выполняют, а мы - свою. (...) Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. Ну и с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, - чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца - это понятно, мы должны бережно к ним относиться. Но, тем не менее, реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно",- сказал Путин.

Ранее на этом совещании он заявил, что ждет от Минэнерго предложений по стабилизации цен на топливо в регионах.

Профильный вице-премьер Александр Новак сказал, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, и заверил, что системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект. В частности, по его словам, запрет на экспорт топлива с 21 сентября привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину и на 16% по дизелю. В настоящее время наблюдается небольшая коррекция после резкого падения.

Для долгосрочной балансировки внутреннего рынка правительство предлагает корректировку демпфера, чтобы компенсировать разницу с экспортом, добавил он.

Владимир Путин Минэнерго Александр Новак
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