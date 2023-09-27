Путин ждет от Минэнерго предложений по стабилизации рынка нефтепродуктов

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин ждет от Минэнерго предложений, касающихся ситуации на рынке нефтепродуктов. Он заявил об этом на совещании с членами правительства.

По его словам, накануне с вице-премьером Александром Новаком и сегодня утром с премьер-министром Михаилом Мишустиным они обсудили ситуацию с ценами на топливо в регионах, связанную с работами в области сельского хозяйства.

"Сейчас вдаваться в детали не буду. Рассчитываю на то, что Александр Валентинович сейчас погрузит нас в эти детали и скажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации. Мы уже говорили об этом на встречах с правительством", - добавил президент.