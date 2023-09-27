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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Мукомолы предупредили о последствиях введения курсовых пошлин для экспорта отрубей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Введение с 1 октября 2023 года экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля может негативно отразиться на экспорте отрубей из России, а он в последние годы существенно превышал экспорт муки, заявил на конференции президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

"Постановление о курсовых экспортных пошлинах не коснулось зерновых и муки, но такого важного вида товара, как отруби, это коснулось. У нас экспорт отрубей существенно превышает экспорт муки, и для ряда мукомольных предприятий это решение будет болезненным, это нагрузка на бизнес", - сказал он.

По его словам, отруби являются вторым по значимости экспортным зерновым товаром.

Как сказано в презентации союза, в 2023 году экспорт отрубей прогнозируется в более 1,2 млн тонн.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2021/2022 сельхозгоду Россия экспортировала 1,048 млн тонн отрубей против 881 тысячи тонн в предыдущем сельхозгоду. С июля 2022 года по январь 2023 года экспорт превысил 560 тысяч тонн.

Как сообщалось, новые экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины составит 4% при курсе 80-85 рублей за доллар США, 4,5% - при 85-90 рублей, 5,5% - при 90-95 рублей, 7% - при 95 рублей и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений.

ИКАР Игорь Свириденко
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