Суд отложил на 24 ноября иск УК "Первая" к Euroclear на 185 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду отложил на 24 ноября предварительное заседание по иску УК "Первая" к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

На заседании представитель УК заявила о поддержке исковых требований.

Представитель Euroclear Bank подал ходатайства о прекращении производства по делу, а также о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, физических и юридических лиц, которые являются собственниками ценных бумаг.

Представитель истца выступила против прекращения производства и привлечения третьих лиц. По её словам, это ходатайство направлено на затягивание процесса.

Представитель Национального расчетного депозитария (НРД) подал ходатайство о приостановлении производства по делу.

Для подготовки позиций по заявленным ходатайствам суд отложил предварительное заседание с учётом своего графика на 24 ноября.

Иск поступил в суд 11 июля. Как поясняли в пресс-службе УК, он подан с целью защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены.

В качестве третьих лиц указаны Райффайзенбанк, НРД и АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум".

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

В конце 2022 года УК "Первая" подала в финансовые ведомства ЕС индивидуальную заявку на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream, а также заявление, чтобы активы разрешили разблокировать по лицензиям, которые в конце декабря министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали по общей заявке НРД. Публичной информации об итогах рассмотрения заявки не было.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

УК "Первая" (в прошлом "Сбер управление активами") работает на рынке с 1996 года. Совокупный объем активов под управлением на 30 сентября 2022 года составлял 1,44 трлн рублей.