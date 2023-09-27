Крымский мост перекроют на 9 часов для ремонта в ночь на пятницу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт на девять часов в ночь с четверга на пятницу для ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Водителям посоветовали заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.