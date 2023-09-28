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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

В Белгородской области опровергли сообщения о заходе украинской ДРГ в регион

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области опроверг распространенную в интернете информацию о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в четверг утром Вооруженными силами Украины были обстреляны населенные пункты Краснояружского района.

Белгородская область Украина
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