В переедании признались 9% россиян

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Часто или почти всегда переедают 9% россиян, среди граждан в возрасте 35-44 лет этим грешит каждый восьмой (12%), свидетельствуют опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы в четверг на его сайте.

Исследование показало, что излишнее чревоугодие по праздникам или во время отпуска позволяют себе 45% респондентов, чаще в таком отношении к еде признается молодежь 18-24 лет (54%). Не допускают переедания 46% респондентов, наиболее строгими к себе в этом отношении оказались люди в возрасте от 60 лет (57%).

На вопрос социологов, могут ли они отнести себя к знатокам и ценителям изысканных блюд и напитков, почти каждый пятый респондент (19%) ответил, что однозначно считает себя гурманом. Среди граждан 25-34 лет и 35-44 лет такого мнения о себе придерживается каждый четвертый (по 25%).

По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов (79%) не склонны считать себя гурманами, 2% затруднились сказать что-либо по этому поводу.

Телефонный опрос ВЦИОМ провел 22 сентября среди 1600 респондентов от 18 лет.