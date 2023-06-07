Медики отмечают рост ожирения в 30 регионах России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В 30 регионах России отмечается тенденция к увеличению уровня ожирения среди граждан, особенно среди мужчин, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Мониторинг, который ведется с 1993 года (...), показывает, что ожирение в 30 регионах РФ имеет тенденцию к увеличению, особенно эта тенденция выражена у мужчин", - сказала Драпкина на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно презентации, которую продемонстрировала специалист, в 1993 году показатель распространенности ожирения в России среди мужчин составлял 8,3%, среди женщин - 23,2%. В 2013 году он составил 26,9% среди мужчин и 30,8% среди женщин. В 2017 году показатель распространенности ожирения увеличился: среди мужчин вырос до 28,1%, среди женщин - 32,1%. В 2021 году он составил 30,1% среди мужчин, 36,7% - среди женщин.

Драпкина сообщила, что в характере питания россиян выявлено низкое присутствие продуктов растительного происхождения, в частности, овощей, фруктов и круп; крайне низкое ежедневное потребление бобовых. При этом отмечается высокое потребление красного мяса, сладостей, солений и переработанной мясной продукции, добавила она.

В мае 2021 года академик РАН Виктор Малеев сообщал, что лишний вес имеют до половины россиян. Согласно представленным им данным, в России избыточную массу тела и ожирение имеет до 50% населения, в США - до 60%. В Европе данный показатель несколько ниже - около 44%. При этом к 2025 году, как ожидалось, от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

В июле 2020 года научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян сообщал, что 60% населения РФ имеют избыточную массу тела, а 20-25% имеют ожирение первой-второй-третьей степени. Он призвал разнообразить и персонализировать питание, уметь себя ограничивать ("сколько съел - столько изволь потратить") и не забывать о витаминах.