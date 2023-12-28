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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего

И 25% населения, считают, что для них 2023 год был лучше 2022 года

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Как показал ежегодный опрос Фонда "Общественное мнение", 25% россиян говорят, что для них лично 2023 год был лучше, чем предыдущий, столько же респондентов – что хуже, 46% – что он был таким же, как прошлый год.

Поквартирный опрос проводили с 8 по 10 декабря в 53 регионах среди 1500 взрослых граждан.

Год назад уходящий 2022 год казался 40% респондентов для них лично хуже предыдущего, и только для 16% россиян 2022 год был лучше 2021 года.

В том, что для России 2023 год был успешнее 2022 года, убеждены 23% опрошенных, что стало максимальным показателем за последние пять лет. 28% респондентов считают, что для страны год был хуже, 41% - что был примерно таким же.

2022 год более удачным для страны, чем 2021 год, назвали 11% респондентов, а 57% считали 2022 год хуже для России, чем предыдущий.

Ничего хорошего от уходящего года не ожидали 36% россиян, у 22% ожидания оправдались, у 36% – не оправдались.

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