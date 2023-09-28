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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Тест-система для выявления вируса бешенства стала доступна в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский НИИ имени Пастера разработал тест-систему для выявления вируса бешенства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит" в Санкт-Петербургском НИИ им. Пастера Роспотребнадзора разработана диагностическая система ПЦР (для выявления вируса бешенства - ИФ). Она позволяет проводить анализ в двух форматах: по стандартной программе за 1 час 20 минут и по экспресс-программе за 59 минут, что значительно сокращает время получения результатов", - сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что в ноябре клинические испытания тест-системы продолжатся для дальнейшей ее регистрации в качестве медицинского изделия.

В Роспотребнадзоре отметили, что в РФ случаи бешенства среди людей и гибели от него единичны. С начала 2023 года от бешенства вакцинировано свыше 85% населения от установленного плана.

Роспотребнадзор
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