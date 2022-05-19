Карантин ввели в чукотском городе Билибино из-за зараженной бешенством лисы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти ввели двухмесячный карантин в чукотском городе Билибино из-за лисы, зараженной бешенством, сообщила пресс-служба правительства округа.

"В Билибино впервые с начала этого года выявили зараженное бешенством животное. Лиса контактировала с двумя домашними собаками, которые не были привиты против бешенства. В городе на 60 дней введен карантин", - говорится в сообщении.

Принимаются меры для ликвидации эпизоотического очага бешенства. Так, проводится вакцинация животных против этого заболевания, в город доставлено 560 доз вакцины.

Специалисты ветслужбы проведут поквартирный обход. Непривитых домашних питомцев будут прививать, животных с признаками заболевания - помещать в приют на 14-дневный карантин. Безнадзорных животных на улицах будут отлавливать, если у них обнаружат симптомы бешенства - усыплять и кремировать.

Бешенство - опасное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением головного и спинного мозга. Оно часто заканчивается летальным исходом. Человек, как правило, заражается им в результате укуса инфицированного животного.