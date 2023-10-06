Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Минсельхоз не поддержит квоты на импорт уникальных химсредств защиты растений

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Минсельхозе пообещали не поддерживать планы по введению квот на импорт химических средств защиты растений (ХСЗР), аналогов которых нет в России.

"Вы знаете, что сейчас с Минпромторгом прорабатывается вопрос квотирования средств защиты растений иностранного производства. В этой части я обращаю внимание, мы, конечно говорим о том, что это ни в коем случае не должно касаться того, что не имеет аналогов у нас в стране", - заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на агровыставке "Золотая осень 2023".

"И в этом вы можете быть уверены: мы здесь свое отстоим", - подчеркнул он.

По его данным, в России "достаточно большое количество производителей, которые делают очень конкурентный продукт, номенклатура постоянно растет, расширяется".

"Мы в целом также призываем обратить внимание на отечественных производителей для того, чтобы гарантированные поставки не прекращались", - сказал он.

В сентябре стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о введении с 1 января по 30 июня 2024 года квот на импорт ХСЗР.

В комитете Госдумы по аграрным вопросам усомнились в целесообразности таких квот и добавили, что введение квот на импорт уменьшит конкуренцию на рынке агрохимии.

По данным Минпромторга, сейчас 54 компании импортируют из 28 стран 635 препаратов ХСЗР (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР). Российские производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Нет аналогов только двум гербицидам, суммарный объем ввоза которых в 2022 году составил 43,8 тонны.

Андрей Разин Минпромторг Минсельхоз Госдума ХСЗР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Циклон принесет похолодание на всю территорию европейской части России

Циклон принесет похолодание на всю территорию европейской части России

Первое судно пришло в Калининград по Севморпути

Первое судно пришло в Калининград по Севморпути

Поставки самолетов Ил-114-300 планируют перенести с 2023 на 2026 год

В Думу внесли законопроект о повышении визовых сборов для всех европейцев

В Кремле считают преждевременным делать выводы о катастрофе самолета Пригожина

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

В РФ хотят связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской желдороги

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за циклона

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Власти РФ сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубе

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль немного снизился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });