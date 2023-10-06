Минсельхоз не поддержит квоты на импорт уникальных химсредств защиты растений

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Минсельхозе пообещали не поддерживать планы по введению квот на импорт химических средств защиты растений (ХСЗР), аналогов которых нет в России.

"Вы знаете, что сейчас с Минпромторгом прорабатывается вопрос квотирования средств защиты растений иностранного производства. В этой части я обращаю внимание, мы, конечно говорим о том, что это ни в коем случае не должно касаться того, что не имеет аналогов у нас в стране", - заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на агровыставке "Золотая осень 2023".

"И в этом вы можете быть уверены: мы здесь свое отстоим", - подчеркнул он.

По его данным, в России "достаточно большое количество производителей, которые делают очень конкурентный продукт, номенклатура постоянно растет, расширяется".

"Мы в целом также призываем обратить внимание на отечественных производителей для того, чтобы гарантированные поставки не прекращались", - сказал он.

В сентябре стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о введении с 1 января по 30 июня 2024 года квот на импорт ХСЗР.

В комитете Госдумы по аграрным вопросам усомнились в целесообразности таких квот и добавили, что введение квот на импорт уменьшит конкуренцию на рынке агрохимии.

По данным Минпромторга, сейчас 54 компании импортируют из 28 стран 635 препаратов ХСЗР (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР). Российские производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Нет аналогов только двум гербицидам, суммарный объем ввоза которых в 2022 году составил 43,8 тонны.