ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на территории полуострова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Севастополя, готовившего теракт на территории полуострова по заданию украинской разведки и собиравшего информацию о российских военных объектах.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в пятницу.

Теракт планировался "в целях нарушения воинских перевозок", заявили в спецслужбе.

По данным ЦОС, в оборудованном задержанным тайнике обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд арестовал мужчину.

ФСБ также опубликовала видео показаний задержанного. По словам мужчины, представитель украинской разведки ставил ему задачи собирать информацию "о центральном входе в Севастопольскую бухту, где защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают".

Задержанный добавил, что должен был сообщать о передвижениях "кораблей и подводных лодок, несущих ракеты "Калибр". "И, по возможности, когда носитель "Калибров" находится в бухте, фиксировать их местоположение", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что украинская разведка интересовалась аэропортом Бельбек.

По словам задержанного, ему ставилась задача перепрятать самодельное взрывное устройство, которое должно было использоваться для подрыва железной дороги.