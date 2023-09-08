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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на территории полуострова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Севастополя, готовившего теракт на территории полуострова по заданию украинской разведки и собиравшего информацию о российских военных объектах.

"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в пятницу.

Теракт планировался "в целях нарушения воинских перевозок", заявили в спецслужбе.

По данным ЦОС, в оборудованном задержанным тайнике обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд арестовал мужчину.

ФСБ также опубликовала видео показаний задержанного. По словам мужчины, представитель украинской разведки ставил ему задачи собирать информацию "о центральном входе в Севастопольскую бухту, где защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают".

Задержанный добавил, что должен был сообщать о передвижениях "кораблей и подводных лодок, несущих ракеты "Калибр". "И, по возможности, когда носитель "Калибров" находится в бухте, фиксировать их местоположение", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что украинская разведка интересовалась аэропортом Бельбек.

По словам задержанного, ему ставилась задача перепрятать самодельное взрывное устройство, которое должно было использоваться для подрыва железной дороги.

Крым Севастополь Украина ФСБ
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