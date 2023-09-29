Путин выступит с видеообращением в связи с годовщиной присоединения новых регионов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 30 сентября выступит с видеообращением по поводу годовщины присоединения к России новых регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией", - сказал он журналистам.

Президент недавно подписал закон об установлении новой памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.