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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин установил памятную дату воссоединения новых регионов с РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об установлении новой памятной даты России 30 сентября - Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на правах российских субъектов.

"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - сказано в пояснительной записке.

ДНР ЛНР Владимир Путин Херсонская область Запорожская область
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