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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В Курской области восстановили электроснабжение после взрыва

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Курской области закончились восстановительные работы а подстанции в Беловском районе, куда украинский беспилотник сбросил взрывные устройства, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

"Электроснабжение в Беловском районе восстановлено", - написал он.

В пятницу утром Старовойт сообщил об атаке украинского БПЛА на подстанцию в слободе Белой, на которую было сброшено две бомбы. Один из трансформаторов загорелся. Были обесточены пять населенных пунктов и больница.

Без света осталось около 4 тысяч человек.

Российское Минобороны сообщило, что в ночь на пятницу дежурными средствами ПВО над Курской областью были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Курская область Беловский район
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