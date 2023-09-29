Тысячи жителей Курской области остались без света из-за атаки БПЛА на подстанцию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Жители сел Кондратовка, Макрушино, Песчаное, Долгий Колодезь и слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница, лишились электроснабжения из-за сброшенных украинским беспилотником взрывных устройств на подстанцию, сообщила в пятницу прокуратура Курской области.

По данным надзорного ведомства, без света остались более 4 тыс. человек.

"Прокуратура Курской области контролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в Беловском районе. Надзорным ведомством открыта горячая линия по вопросу соблюдения прав местных жителей при организации подачи электрической энергии в жилые дома", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт проинформировал об атаке украинского БПЛА на подстанцию в слободе Белой. "В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что в пятницу ПВО сбили десять БПЛА.

По данным Минобороны, минувшей ночью было уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них один - над территорией Калужской области и 10 - над Курской областью.