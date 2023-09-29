Минфин не передумал вводить предварительные обеспечительные меры при налоговых проверках

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин не отказался от планов разрешить налоговым органам налагать предварительные обеспечительные меры на имущество компаний еще до вынесения решения по итогам проверки.

Это следует из "Основных направлений в направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов".

Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут использовать свой уже имеющийся арсенал по предотвращению вывода активов: это запрет на их отчуждение и передачу в залог, начиная с недвижимости и транспорта, а также приостановка операций по счетам в банке, если "замороженного" имущества недостаточно для покрытия недоимки.

Идею, позволяющую налоговым органам быстрее реагировать на вывод активов налогоплательщиками, Федеральная налоговая служба и Минфин озвучили летом 2021 года, а в декабре 2021 года правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. При камеральной проверке он разрешает сразу после составления акта принимать обеспечительные меры и запрещать без согласия налоговиков отчуждать и передавать в залог имущество организации и ИП. В случае выездной проверки обеспечительные меры предлагается принимать еще быстрее - с момента ее назначения. Оговаривалось, что новшества затронут организации и ИП, у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем по отрасли". Проект предусматривает возможность заменить обеспечительные меры на банковскую гарантию, поручительство или залог имущества.

Однако до сих пор этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении. Минфин, тем не менее, по-прежнему нацелен на реализацию своих намерений. "Планируется проработать вопрос предоставления права налоговым органам применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия недобросовестными плательщиками своего имущества и вывода активов", - говорится в тексте Основных направлений.

Министерство повторяет тезис о том, что с момента проверки до вынесения решения "проходит достаточно долгий период", и недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество. Чтобы пресечь использование подобных схем уже разработан механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательных платежей с момента принятия решения о проведении выездной налоговой проверки (по итогам проведенной камеральной налоговой проверки).

"При этом подобное решение, как и планировалось изначально, будет ограничено суммой, рассчитанной как разница между совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, рассчитанных исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки и совокупной суммой налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных плательщиком за период, проверяемый в рамках налоговой проверки", - указано в документе.