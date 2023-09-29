Акционеры Ростовского оптико-механического завода обжалуют изъятие у них акций

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - АО "ИсНов" и ООО "СибМир" намерены подать апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ярославской области о взыскании в доход государства акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), говорится в единой позиции представителей "ИсНов" и "СибМир", которой располагает "Интерфакс".

"25 сентября на сайте Арбитражного суда Ярославской области опубликовано решение в полном объеме об изъятии в пользу государства акций Ростовского оптико-механического завода. Представители акционерных компаний (совладельцев - ИФ) ПАО "РОМЗ" сообщили об обжаловании решения в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) в установленный срок", - говорится в сообщении.

Предприятие продолжает непрерывно работать несмотря на то, что суд наложил ряд обеспечительных мер.

"Считая такие меры сверхизбыточными, акционеры предприятия подали апелляционную жалобу в связи с тем, что затруднено функционирование завода, а именно привлечение кредитных средств, пересмотр трудовых договоров с переходом на круглосуточный режим работы и пр.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита интересов госсобственности проходит в рамках деофшоризации экономики и выхода из-под иностранного контроля стратегических предприятий, как говорил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным 25 сентября.

"В случае ПАО "РОМЗ" никакой речи об офшорах и тем более иностранном контроле быть не может. Из открытых источников известно, что владельцем акций на протяжении последних 18 лет является многопрофильный российский холдинг", - подчеркивается в сообщении.

20 сентября Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства у АО "ИсНов" и ООО "СибМир" акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод".

Ростовский оптико-механический завод расположен в Ростове Ярославской области. Он был зарегистрирован в мае 1996 года. Основной вид деятельности - производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. По итогам 2022 года выручка РОМЗ составила 1,406 млрд рублей, чистый убыток - 40,9 млн рублей.

Уставный капитал общества составляет 37 417 380 рублей, он разделен на 28 062 804 обыкновенных акции и 9 354 576 привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 1 рубль. По данным РОМЗ, на конец второго квартала 2023 года АО "ИсНов" владело 24% уставного капитала (32% обыкновенных акций), ООО "СибМир" - 40,67% (52,1%), еще семь юрлиц - 0,15%, физлицам принадлежало 35,18% УК.

АО "ИсНов" и ООО "СибМир" зарегистрированы в Новосибирске. Владельцем 100% уставного капитала ООО "СибМир" является АО "РАТМ-холдинг" предпринимателя Эдуарда Тарана. Сам Таран на конец второго квартала 2022 года владел 16,47% акций РОМЗа.

АО "ИсНов" информации о своих акционерах не публикует.

На сайте "РАТМ-холдинга" оптико-механический завод в Ярославской области сейчас не упоминается, хотя ранее в СМИ озвучивалось, что он является предприятием группы.

В "РАТМ-холдинг" входят ООО "Сибирское стекло", завод "Экран - оптические системы", московское НПО "Гидромаш", Катайский насосный завод, ряд девелоперских активов.