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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Суды удовлетворили иски о незаконной утрате госсобственности на 187 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов сообщил президенту Владимиру Путину, что суды удовлетворили более 24 тысяч исков о незаконно утраченной госсобственности.

"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты госсобственности на сумму более 187 миллиардов рублей", - сказал он.

Он также проинформировал, что прокуроры добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.

Игорь Краснов Владимир Путин Генпрокуратура
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