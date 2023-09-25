Суды удовлетворили иски о незаконной утрате госсобственности на 187 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов сообщил президенту Владимиру Путину, что суды удовлетворили более 24 тысяч исков о незаконно утраченной госсобственности.

"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты госсобственности на сумму более 187 миллиардов рублей", - сказал он.

Он также проинформировал, что прокуроры добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.