Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд 13 октября рассмотрит апелляционную жалобу миноритарных акционеров ПАО "ТГК-2" на решение Ленинского районного суда Ярославля о взыскании в доход государства 83,8% акций генерирующей компании по иску Генпрокуратуры, сказано в картотеке суда.

Суд первой инстанции в июле обратил в доход государства более 9,5% акций ТГК-2, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Limited, 1,5% - Litim Trading Limited, почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Limited.

Прокурор на заседании заявлял, что, в частности "Корес инвест" контролировался Леонидом Лебедевым, который, являясь в прошлом сенатором от Чувашии, получил незаконный доход, на который были куплены акции ТГК-2.

По мнению прокурора, поскольку акции приобретены в результате коррупционного дела, они должны быть изъяты в пользу государства.

В сентябре 2016 года сообщалось, что против бывшего сенатора от Чувашии и владельца группы "Синтез" Лебедева было возбуждено уголовное дело о хищении $220 млн у ТГК-2. Группа "Синтез" представляла интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, позже она передала свои доли в управление ООО "Совлинк".

Адвокат, представить ООО "Корес инвест", Максим Вержак сообщил "Интерфаксу", что апелляцию подали все ответчики по данному делу.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.