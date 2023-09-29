Правительство актуализировало порядок раскрытия инсайдерской информации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство актуализировало перечень инсайдерской информации и перечень ситуаций, когда компании могут не раскрывать эти данные в целях защиты от возможных санкций, свидетельствует постановление, с которым ознакомился "Интерфакс".

Расширен перечень оснований, позволяющий инсайдерам, к которым относятся эмитенты, биржи, депозитарии, рейтинговые агентства и т.д., не раскрывать инсайдерскую информацию. В него добавлено ведение самим инсайдером деятельности в Крыму и новых регионах России, а также осуществление им отдельных видов деятельности, связанных с оборонной промышленностью и военной сферой, либо раскрытие инсайдером данных о соответствующих перечисленным условиям лицах.

Также новое постановление конкретизирует список инсайдерской информации, доступной к закрытию. Обновленный список во многом совпадает с данными, которые эмитенты праве скрыть от публикации в соответствии с постановлением № 1102 от 4 июля 2023 года. В частности, закрыть можно будет инсайдерскую информацию не только о действующем топ-менеджменте, но и о лицах, входивших в органы управления инсайдера в течение предшествующих трех лет, а также о кандидатах. Будет доступна к закрытию инсайдерская информация не только о сделках инсайдера, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, но и сведения о том, что такие сделки не совершались. Также могут быть скрыты данные об условиях реорганизации инсайдера и подконтрольных инсайдеру организаций.

Право не раскрывать публично обязательную и утвержденную российским законодательством инсайдерскую информацию компании получили в 2019 году. В него были включены в том числе сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались.