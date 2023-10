Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд 13 октября оставил в силе решение о взыскании в доход государства более 83% акций ПАО "ТГК-2" по иску Генпрокуратуры России, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и оставил без изменения решение Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года, которым исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации удовлетворено", - сказал представитель суда.

Он отметил, что решение вступило в законную силу.

Адвокат Максим Вержак, представляющий интересы ООО "Корес инвест" - одного из юрлиц, доля которых в ТГК-2 была взыскана, - сообщил "Интерфаксу", что акционеры намерены подать жалобу в кассационный суд.

Ленинский районный суд Ярославля в июле обратил в доход государства 83,8% акций генерирующей компании: более 9,5% акций ТГК-2, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

Прокурор в суд первой инстанции заявлял, в частности, что "Корес инвест" контролировался Леонидом Лебедевым, который, являясь в прошлом сенатором от Чувашии, получил незаконный доход, на который были куплены акции ТГК-2. По мнению прокурора, поскольку акции приобретены в результате коррупционного дела, они должны были быть изъяты в пользу государства.

В сентябре 2016 года сообщалось, что против бывшего сенатора от Чувашии и владельца группы "Синтез" Лебедева было возбуждено уголовное дело о хищении $220 млн у ТГК-2. Группа "Синтез" представляла интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, позже она передала свои доли под управление ООО "Совлинк".

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.