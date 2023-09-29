Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким освобожден от должности распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина от 28 сентября.

"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", - сказано в документе, размещенном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ким был замглавы Минцифры с мая 2021 года. Он курировал в ведомстве выработку госполитики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра.