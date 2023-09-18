Экс-замглавы Минцифры Пак назначен старшим вице-президентом "Ростелекома"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ ПАО "Ростелеком" назначен Олег Пак, ранее занимавший пост статс-секретаря - заместителя главы Минцифры РФ, говорится в сообщении компании.

В новой должности Пак будет управлять развитием инфраструктуры Госуслуг и разработкой государственных информационных систем и цифровых сервисов на базе единой цифровой платформы "Гостех", уточняется в сообщении "Ростелекома".

Пак родился в 1976 году. В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2005-2012 годах занимал руководящие должности в Минэкономразвития. С 2012 года работал в министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. С 2020 года - статс-секретарь - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Пак был отправлен в отставку по собственному желанию в середине сентября.