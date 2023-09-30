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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Что случилось этой ночью: суббота, 30 сентября

Проверка сделок главы LVMH с российским бизнесменом, освобождение Кима от должности замглавы Минцифры, опровержение информацию об очередях в военкоматы Петербурга

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Арно с российским бизнесменом. Ведомство заинтересовалось сотрудничеством миллиардера с Николаем Саркисовым, совладельцем компании "РЕСО-Гарантия".

- Дмитрий Ким освобожден от должности замглавы Минцифры. Он курировал выработку госполитики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра.

- Военком Петербурга опроверг информацию об очередях в военкоматы. "1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях", - добавил Марат Урмансов.

- Республиканцы в Палате представителей не договорились о законопроекте против шатдауна. Его нормы были призваны продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.

- Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду. По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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