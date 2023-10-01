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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

В РФ начинаетcя осенний призыв в армию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осенняя призывная кампания начинается в воскресенье, 1 октября; на срочную службу в армию направят 130 тыс. новобранцев.

Согласно указу президента РФ, призыв коснется граждан от 18 до 27 лет, он будет проходить с 1 октября по 31 декабря.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский. По его словам, отправка новобранцев со сборных пунктов начнется 16 октября.

Солдат-срочников не направят в зону специальной военной операции на Украине, сказал Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сообщил он.

Представитель Генштаба заявил, что планов проводить дополнительную мобилизацию нет.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сообщил Цимлянский.

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал он.

Владимир Цимлянский Генштаб Донецк Луганск
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