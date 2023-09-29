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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин подписал указ об осеннем призыве

В армию планируется призвать 130 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет

Путин подписал указ об осеннем призыве
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре-декабре текущего года.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N° 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 130 000 человек", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом предписывается с 1 октября 2023 года уволить "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

Ранее в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский сообщил на брифинге, что в рамках осеннего призыва новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов 16 октября.

Владимир Путин
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