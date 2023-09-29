В ходе осеннего призыва новобранцев со сборных пунктов начнут отправлять 16 октября

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В российском Генштабе сообщили, что осенний призыв в армию начнется 1 октября во всех субъектах РФ за исключением отдельных районов Крайнего Севера.

"Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября", - сообщил на брифинге в пятницу заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

По его словам, также на срочную службу в армию 1 октября не призовут с отдельных территорий, приравненных к районам Крайнего Севера. Там призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. "Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал Цимлянский.

Он отметил, что в ходе осеннего призыва новобранцев не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО).

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формированиях на территории Российской Федерации", - сказал Цимлянский.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сообщил он.

По его словам, треть новобранцев направят в учебные воинские части, где они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. "По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска", - сказал представитель Генштаба.

"Мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, научно-производственных подразделений, осуществляющих продвижение, поддержку и внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны государства", - сказал Цимлянский, отметив, что некоторые новобранцы попадут в спортивные роты.

Срок военной службы по призыву, как и прежде составит 12 месяцев.

Он сообщил, что с 17 октября начнет функционировать "прямая телефонная линия" главного организационно-мобилизационного управления Генштаба по вопросам, связанным с призывом. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени, сказал Цимлянский.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он.

Цимлянский напомнил, что в ходе весенней призывной кампании в армию призвали 147 тыс. человек.

"Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве", - сообщил он.