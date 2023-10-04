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Дума до декабря потратит 350 тысяч рублей на показ иностранным депутатам парка Зарядье

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Аппарат Госдумы заключил с "Парком Зарядье" госконтракт на посещение парка иностранными парламентскими делегациями, участвующими в мероприятиях, которые проводит Дума.

Контракт в соответствии с действующим законодательством опубликован на портале государственных закупок.

Максимальная цена контракта - 350 тысяч рублей, источник финансирования - федеральный бюджет. Период оказания услуг - с 25 сентября по 30 ноября, по мере возникновения потребности у заказчика в посещении выставки иностранными парламентскими делегациями.

Согласно спецификации, иностранным гостям предложат просмотр фильмоа "Полет над Москвой 2.0" и " Полет над Россией" - (850 рублей за билет). Также в виртуальном медиахолле гостям покажут "Россия. Виртуальное путешествие" (450 рублей за билет).

Госдума активно развивает парламентские связи с зарубежными коллегами. 2 октября завершила работу первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка", на нее приехали более 200 участников.

В конце марта на площадке Госдумы прошла II Международная парламентская конференция "Россия - Африка".

В сентябре Госдума сообщила о запуске испаноязычной версии сайта. В рамках электронного аукциона, опубликованного на сайте государственных закупок, сообщалось о начальной цене контракта в 2 млн рублей.

Госдума Зарядье
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