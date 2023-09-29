Президент РФ сообщил о планах российского председательства в БРИКС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия, к которой переходит председательство в БРИКС, будет работать над тем, чтобы население стран, входящих в это объединение, и государства, настроенные на сотрудничество с БРИКС, увидели перспективы своего развития, заявил президент Владимир Путин.

"К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития", - сказал он, выступая на международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"У нас есть разная информация о том, что происходит в различных странах Латинской Америки, как разные политические силы относятся (...), в том числе к процессу присоединения к БРИКС", - сказал Путин. - Мы знаем различные веяния в разных политических сферах, особенно в преддверии политических событий внутри этих стран. Но БРИКС - не какой-то военный союз, это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости и уважении друг друга".

Президент уверен, что "какие бы политические партии в тех странах, которые присоединяются, присоединились, хотят работать в том числе в БРИКС, чтобы там ни происходило, все они будут ориентироваться на настроения людей, настроения избирателей".

"А настроения избирателей во всех странах Латинской Америки таковы, что они устремлены к свободе и независимости. И это вынужденно будут учитывать все политические партии латиноамериканского региона. А это значит, что стратегически мы будем сотрудничать по тем вопросам, которые являются ключевыми в повестке БРИКС", - заявил Путин.