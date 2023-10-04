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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Глава Минэнерго назвал задачей властей не допустить разгрузки НПЗ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время проблемы с затовариванием транспортной системы дизельным топливом решаются, но ведомства на всех уровнях думают, что делать дальше, прокомментировал журналистам ситуацию с возможным снятием запрета на экспорт топлива глава Минэнерго Николай Шульгинов

"Тема пока в обсуждении на всех уровнях", - сказал он.

"Если бы эти проблемы были нерешаемые, то мы бы уже видели, наверное, разгрузку (НПЗ - ИФ), мы пока разгрузок НПЗ не видим. Поэтому все текущие проблемы, которые возникают, решаются. Но мы думаем, что дальше делать", - добавил министр.

По его словам, "решения будут в скором времени опубликованы".

Комментируя возможность остановки нефтеперерабатывающих заводов, Шульгинов подчеркнул: "Мы всё знаем, знаем ситуацию по каждому НПЗ, их возможности накопления и так далее, мы это всё учитываем. Наша задача - не допустить разгрузки НПЗ", - подчеркнул он.

Минэнерго НПЗ Николай Шульгинов
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