Алтайский губернатор поручил разобраться с нехваткой пропан-бутана для сушки зерна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому Минсельхозу контролировать ситуацию с поставками в регион пропан-бутановой смеси, необходимой для сушки зерна.

"Поручил Министерству сельского хозяйства края детально разобраться в ситуации с поставками газа для сушки зерна нового урожая. В сентябре из-за частых осадков на наших сельхозпредприятиях повысился расход пропан-бутановой смеси, которая служит топливом для зерносушильных установок. В правительство поступила информация о нехватке этого вида топлива у поставщиков", - написал Томенко в своем телеграм-канале.

По его словам, в год аграрии края потребляют около 6,5 тысячи тонн газа. Сейчас, когда убрано около 60% урожая, требуется сушка около 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 700 тысяч тонн масличных культур. По предварительным расчетам, для этого требуется поставить в хозяйства края примерно 2 тысячи тонн газа.

На территорию Алтайского края пропан-бутановая смесь отгружается с терминала в городе Барабинск, на который топливо, в свою очередь, поступает по железной дороге из Ханты-Мансийского автономного округа. Ежедневно топливо развозят небольшими партиями по хозяйствам, чтобы исключить простой зерносушильных установок.

"Для дальнейших ритмичных поставок газа Минсельхоз края совместно с районными органами управления АПК ведет постоянную работу по мониторингу наличия топлива и по плану отгрузок. В федеральные органы власти направлено письмо с просьбой обеспечить увеличение поставок пропан-бутановой смеси для аграриев Алтайского края с учетом возросших потребностей региона", - отметил Томенко.