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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании и ведомства по итогам совещания в среду констатировали, что топливный рынок России балансируется, обеспечивается необходимыми объемами, сообщил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия24".

"Главная мера, которая была принята (правительством 21 сентября - ИФ), - это запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке, у нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период. Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты на бирже, снижение биржевых цен составило от 16% до 20%. Что немаловажно, это снижение транслировалось на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики, например, сельскохозтоваропроизводители, закупают нефтепродукты. Таким образом, мы наблюдаем почти во всех субъектах значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. Это тот критерий, который необходимо было достичь", - сказал он.

"Мы продолжаем работу в штабном режиме по отслеживанию ситуации вместе с Минэнерго и ФАС. Сегодня провели совещание с руководителями нефтяных компаний. Все привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами, что стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене", - подчеркнул Новак.

Александр Новак Минэнерго ФАС
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