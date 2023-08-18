Госдума объявила конкурс на разработку испаноязычной версии сайта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Госдума планирует модернизировать свой сайт и запустить версию на испанском языке, следует из объявления о проведении электронного аукциона, опубликованного на сайте госзакупок.

"Основные цели выполнения работ: доработка программного обеспечения Интернет-ресурса для создания версий сайта на различных языках. Языковая локализация на испанском языке", - говорится в техническом задании.

Структура испаноязычной версии сайта должна представлять собой упрощенную структуру русскоязычной версии и включать следующие разделы: новости, фото и видео, прямые трансляции, информацию о международной деятельности парламента, комитетах и комиссиях, информацию о депутатах, фракциях, порядке формирования парламента.

Перевод на испанский язык общих элементов страниц испаноязычной версии должен обеспечить заказчик.

"Дизайн испаноязычной версии сайта должен быть полностью гармонизирован с основной (русскоязычной) версией сайта и обеспечивать возможность предоставления информации всем заинтересованным лицам посредством доступа через сеть Интернет в режиме реального времени, отвечая принципам веб-доступности: воспринимаемости, управляемости, понятности", - говорится в документе.

Начальная цена контракта 2 млн рублей. Работы должны быть выполнены в срок 14 календарных дней с даты заключения государственного контракта, в том числе с учетом работ по развертыванию программного обеспечения и представлению документации.

Госдума активно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки.