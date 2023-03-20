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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин выступит на парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год", - говорится в сообщении.

В этот же день Путин выступит на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире", проводимой в Москве под эгидой Госдумы.

"В работе конференции, являющейся одним из важных мероприятий в рамках подготовки второго саммита "Россия - Африка", примут участие более 40 делегаций из стран африканского континента", - отметили в Кремле.

Россия Африка Владимир Путин
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