Первая парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" пройдет в Москве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Москве по инициативе Госдумы 29 сентября - 2 октября пройдет первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка".

На конференцию ожидается приезд более 200 участников, в том числе парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

"Завтра начинается Международная парламентская конференция "Россия-Латинская Америка". Съезжаются на конференцию наши коллеги, депутаты из стран Латинской Америки. Приняли решение приехать на конференцию более половины стран Латинской Америки", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.

По словам Володина, в субботу, воскресенье пройдет много двухсторонних встреч.

"Ряд делегаций возглавляют руководители парламентов, поэтому мы встретимся, есть делегации, где возглавляют и заместители председателя парламентов, также встречи пройдут с нашими коллегами. И конечно, будут встречи с делегациями", - сказал спикер Госдумы.